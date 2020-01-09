Ученые рассказали о пользе квашеной капусты и других ферментированных продуктов

Ученые рассказали о пользе квашеной капусты, йогурта, сыра и других ферментированных продуктов. Данным научным термином обозначается процесс брожения, а употребление в пищу его результатов благотворно воздействует на организм.

Продукты, которые подверглись ферментации, запускают в организме человека необходимые биохимические реакции и выводят токсины. Изменяя их состав, процесс позволяет сохранить полезные свойства. Специалисты считают, что усвоение пищи происходит легче и быстрее при полном обогащении организма всем спектром витаминов и минералов. Сопутствующий рекламе йогуртов термин «пробиотики» на самом деле не является способом привлечь покупателей необычно звучащим словом. Полезные бактерии в ферментированной пище помогают в очистке кишечника от вредных веществ, в том числе и от тяжелых металлов. Кроме йогуртов, в список следует добавить кефир, но оба продукта необходимо обязательно проконтролировать с точки зрения даты изготовления.

Твердые сыры не подойдут тем, кто озабочен борьбой с лишним весом. Квашеная капуста — кормящим матерям и людям при повышенной кислотности и других проблемах ЖКТ в стадии обострения. Для диабетиков капуста не принесет вреда, если приготовить её без сахара. Соль необходимо использовать в меру, чтобы не вызвать развитие отеков при почечной недостаточности.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Согласно данным ЕАИС, картина «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю существования российского кинематографа. В прокате фильм, режиссером которого стал Клим Шипенко, уже успел собрать 1,9 миллиарда рублей. Картина, в которой показали весьма необычный способ перевоспитания «папенькиного сынка», пришлась по душе российским зрителям. Кассовые сборы побили все возможные рекорды. При этом комедия «Холоп» уже […]