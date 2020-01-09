Палата общин приняла законопроект о Brexit

Депутаты палаты общин британского парламента в третьем чтении приняли законопроект о Brexit, теперь он переходит на рассмотрение палаты лордов.
Поддержали билль о выходе из ЕС 330 депутатов, против проголосовал 231 парламентарий.
Палата лордов приступит к обсуждению законопроекта на следующей неделе, сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Депутаты палаты общин британского парламента в третьем чтении приняли законопроект о Brexit, теперь он переходит на рассмотрение палаты лордов. Поддержали билль о выходе из ЕС 330 депутатов, против проголосовал 231 парламентарий. Палата лордов приступит к обсуждению законопроекта на следующей неделе, сообщает ТАСС. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: Toyota Camry превратили в четырехдверный седан GT86 / 8 января
- Стало известно, на каких соревнованиях россияне смогут выступать под своим флагом / 27 ноября
- В центре Москвы у школьницы отобрали сумку за 1,5 тыс. евро / 2 декабря
- Изучено влияние антиоксиданта из лосося на клетки сердца / 17 декабря
- СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений / 18 декабря
- Ударом по базам США Иран преследовал не военные цели — это сигнал Вашингтону — CNN / 8 января
- В Гватемале 20 человек погибли в результате аварии / 21 декабря
- Нардеп Приходько: Куда исчезли более 2 тыс. правок из законопроекта о земле – руководство комитета объяснить не может / 19 декабря