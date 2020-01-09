Палата общин приняла законопроект о Brexit

Депутаты палаты общин британского парламента в третьем чтении приняли законопроект о Brexit, теперь он переходит на рассмотрение палаты лордов.

Поддержали билль о выходе из ЕС 330 депутатов, против проголосовал 231 парламентарий.

Палата лордов приступит к обсуждению законопроекта на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.

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Последнее: Депутаты палаты общин британского парламента в третьем чтении приняли законопроект о Brexit, теперь он переходит на рассмотрение палаты лордов. Поддержали билль о выходе из ЕС 330 депутатов, против проголосовал 231 парламентарий. Палата лордов приступит к обсуждению законопроекта на следующей неделе, сообщает ТАСС. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к […]