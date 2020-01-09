Украинский боксер Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в соцсетях видеозапись религиозного характера, в которой демонстрируются кадры тренировки российского спецназа.

В ролике закадровый голос говорит о силе православного духа, сама запись оканчивается фразой «Благодарим за помощь в съемках «вежливых людей». Видео опубликовано в Instagram спортсмена.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Автором стихотворения выступает Юрий Резаев, проживающий с семьей при монастыре «Корсунская пустынь» в Орловской области, отмечает Sports.ru.

Напомним, Ломаченко заявлял, что у него много друзей в России.

Ранее на Украине Ломаченко раскритиковали за то, что он поддержал в соцсетях крестный ход канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Другой украинский боксер Александр Усик призывал соотечественников не поддаваться влиянию телевидения, которое их зомбирует. Усик отказывался от поединка с россиянином, чтобы противостояние не перешло в политическую плоскость.

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