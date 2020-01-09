Трамп попросил генсека НАТО играть более активную роль на Ближнем Востоке

09.01.2020, 20:25, Разное

Президент США Дональд Трамп предложил НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке в связи с текущим обострением ситуации вокруг Ирана. Об этом сказала пресс-служба альянса, комментируя телефонный разговор между Трампом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, темой которого были события в регионе и роль Североатлантического союза.

Как сказала пресс-служба НАТО в Брюсселе, «президент попросил генерального секретаря о более активной вовлеченности НАТО на Ближнем Востоке».

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Оба они согласились с тем, что НАТО может внести более весомый вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом.

НАТО участвует в борьбе с международным терроризмом в основном посредством учебных миссий в Ираке и Афганистане по подготовке местных силовиков, а также в качестве члена Глобальной коалиции по борьбе с запрещенной организацией ИГИЛ.

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Источник: Новая газета



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