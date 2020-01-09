Мнение: Актуальные карикатуры 70х

Актуальные политические карикатуры 70х.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Президент США Дональд Трамп предложил НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке в связи с текущим обострением ситуации вокруг Ирана. Об этом сказала пресс-служба альянса, комментируя телефонный разговор между Трампом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, темой которого были события в регионе и роль Североатлантического союза. Как сказала пресс-служба НАТО в Брюсселе, «президент попросил генерального […]
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