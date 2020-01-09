Телеведущая Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком

Елена Малышева пояснила о своей дружбе с онкологом Андреем Павленко, умершем недавно от рака. Телеведущая призвала беречь себя и привела в пример свой опыт борьбы со страшным недугом.

Елена Малышева отметила, что ей очень сложно прийти в себя после смерти доктора. Обращаясь к публике, телеведущая подчеркнула, что лучший способ избежать болезни – это контроль за состоянием своего здоровья. Малышева напоминает, что нельзя с беспечностью относиться к тем или иным возможным симптомам. Как оказалось, в судьбе врача и ведущей шоу также мог быть поставлен страшный диагноз. В кишечнике звезды несколько лет назад были выявлены предраковые полипы. К счастью, их обнаружение было своевременным, потому они были удалены хирургическим путем, не успев перерасти в опасную стадию. Кроме того, и сейчас телеведущая очень внимательно относиться к рефлюксной болезни, или изжоге, регулярно делая гастроскопию для выявления эрозий в желудке и пищеводе. Малышева напоминает, что любые эрозии или язвы вполне могут спровоцировать появление злокачественных новообразований.

Для того чтобы не допустить перехода болезни в последнюю — критическую — фазу, следует проводить лечение уже на первой. Знаменитость поделилась с поклонниками следующей информацией: согласно последнему обследованию, все ее эрозии во внутренних органах успешно зажили и не представляют опасности.

Елена Малышева призвала россиян ежегодно проходить медицинское обследование, в программе которого должны быть исследования желудка, пищевода и кишечника. Не нужно ждать, пока болезнь начнет проявлять себя симптомами. В случае необходимости звёздный медик советует даже сменить лечащего врача, если он недостаточно профессионален.

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Последнее: Елена Малышева пояснила о своей дружбе с онкологом Андреем Павленко, умершем недавно от рака. Телеведущая призвала беречь себя и привела в пример свой опыт борьбы со страшным недугом. Елена Малышева отметила, что ей очень сложно прийти в себя после смерти доктора. Обращаясь к публике, телеведущая подчеркнула, что лучший способ избежать болезни – это контроль за […]