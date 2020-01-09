Названо имя подозреваемого в издевательствах над срочником Шамсутдиновым

09.01.2020, 20:19, Новости дня

Подозреваемым по делу о неуставных отношениях в воинской части, где проходил службу расстрелявший восьмерых сослуживцев срочник Рамиль Шамсутдинов, проходит его сослуживец по подразделению, рядовой Рустам Мухатов, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на запрос «Ведомостей», не раскрыв подробностей, так как продолжается расследование.  

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых.

Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.



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Последнее: Подозреваемым по делу о неуставных отношениях в воинской части, где проходил службу расстрелявший восьмерых сослуживцев срочник Рамиль Шамсутдинов, проходит его сослуживец по подразделению, рядовой Рустам Мухатов, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на запрос «Ведомостей», не раскрыв подробностей, так как продолжается расследование.   Напомним, в октябре прошлого года […]

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