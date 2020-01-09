Росавиация рекомендовала принять дополнительные меры безопасности на Ближнем Востоке

Росавиация дала рекомендацию российским авиакомпаниям принять дополнительные меры по безопасности полетов на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в соответствующей телеграмме ведомства, передает ТАСС.

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

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