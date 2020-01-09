Сделано неожиданное заявление о судьбе «Северного потока – 2»

После того, как США озвучили свои угрозы наложить экономические санкции на все компании, которые так или иначе способствуют успеху российского проекта «Северный поток – 2», занимавшийся прокладкой труб швейцарский подрядчик Allseas прервал работу. Однако даже если он не вернется к выполнению коммерческих обязательств, смертным приговором для трубопровода это не станет.

В распоряжении России есть по меньшей мере два судна, которые потенциально могут закончить работу по строительству «Северного потока – 2». Речь идет о кораблях «Академик Черский» и «Фортуна». Последний может оперативнее попасть на место строительства, однако есть сомнения, что его конструктивные особенности позволят производить работы на глубине до 50 метров. «К тому же, «Фортуна» в отличие от «Академика Черского» не оборудована системой динамической стабилизации, наличие которой требуют датчане», – цитирует НСН заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова.

Поэтому трубоукладчик «Академик Черский» – более приемлемый вариант. Однако в данном случае препятствием служит время в пути: добираться до места судно будет порядка полутора – двух месяцев. На саму укладку труб при скорости в полтора–два километра в сутки уйдет еще около полутора месяцев. Таким образом, по подсчетам эксперта, на всю операцию вместе с временем пути, уйдет от трех с половиной до четырех месяцев.

Трубоукладчик «Академик Черский» сейчас немедленно должен быть защищён противоракетным оборонительным комплексом класса защиты не менее, чем у авианосца «Адмирала Кузнецова».

От этих пендосских псов войны можно ожидать чего угодно. pic.twitter.com/amIa6wuFgK

— ★Нефритовый���� (@nefritovy) January 4, 2020

При этом, как заявляет Александр Фролов, сроки ввода в эксплуатацию всей системы, несмотря на все эти обстоятельства, нарушены не будут. «Северный поток – 2» сможет начать эксплуатироваться не раньше середины 2020 года, когда будут готовы трубы на прием топлива на суше, поэтому заминка на морском этапе дополнительных проблем со временем принести не должна.

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Последнее: После того, как США озвучили свои угрозы наложить экономические санкции на все компании, которые так или иначе способствуют успеху российского проекта «Северный поток – 2», занимавшийся прокладкой труб швейцарский подрядчик Allseas прервал работу. Однако даже если он не вернется к выполнению коммерческих обязательств, смертным приговором для трубопровода это не станет. В распоряжении России есть по […]