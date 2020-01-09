Мнение: Актрисе простили хранение кокаина

Прекращено уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК) против актрисы из сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Следствие просит суд оштрафовать девушку.

Напомню, у актрисы нашли 0,69 граммов кокаина. По закону 0,5 граммов кокаина считаются «значительным размером» и предусматривают до 3 лет лишения свободы за приобретение или хранение наркотических средств «без цели сбыта».

В том, что Бочкарева отделалась легким испугом и не отправится этапом в колонию, нет ничего страшного. Это нормально! Мне другое не понятно. Почему «простые наркоманы» за такое же количество кокаина или героина даже «без цели сбыта», как правило, отправляются в колонию?

Наркоманы, по-моему, уже и так Богом наказаны, что подсели на дурь…. И карать за хранение дури «без цели сбыта» для «личного употребления», думаю, не правильно.

Или я не прав?

На снимке: Наталья Бочкарева, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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