Захарова сравнила политику Польши с деятельностью инквизиции в средние века

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила решение польского Сейма (парламента) о возложении вины за Вторую мировую на СССР наравне с гитлеровской Германией с действиями инквизиции в средние века.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», – прокомментировала Захарова в своем Facebook.

Она отметила, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, и в случае, если Польша в нем сомневается, то нужно об этом заявить напрямую.

«У подобного подхода есть своя квалификация – пересмотр итогов Второй мировой войны», – заключила дипломат.

Напомним, в конце декабря 2019 года глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, в частности он утверждает о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина». Так он ответил на заявления Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила решение польского Сейма (парламента) о возложении вины за Вторую мировую на СССР наравне с гитлеровской Германией с действиями инквизиции в средние века. «Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», […]