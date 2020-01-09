Захарова сравнила политику Польши с деятельностью инквизиции в средние века

09.01.2020, 20:05, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила решение польского Сейма (парламента) о возложении вины за Вторую мировую на СССР наравне с гитлеровской Германией с действиями инквизиции в средние века.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», – прокомментировала Захарова в своем Facebook.

Она отметила, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, и в случае, если Польша в нем сомневается, то нужно об этом заявить напрямую.

«У подобного подхода есть своя квалификация – пересмотр итогов Второй мировой войны», – заключила дипломат.

Напомним, в конце декабря 2019 года глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, в частности он утверждает о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина». Так он ответил на заявления Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила решение польского Сейма (парламента) о возложении вины за Вторую мировую на СССР наравне с гитлеровской Германией с действиями инквизиции в средние века. «Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика