Ученые: Употребление двух яблок в день снижает риск инфаркта и инсульта

Исследование английских ученых показало, что употребление двух яблок в день снижает риск инфаркта и инсульта. Это связано с уменьшением холестерина в крови и профилактикой атеросклеротических изменений сосудов.

Группа испытуемых из 40 человек после эксперимента с двумя яблоками ежедневно в течение 8 недель прошла проверку на уровень «вредного» холестерина в крови. Анализ показал его снижение по сравнению с исходным небольшим превышением на 4%. Со стороны сосудистой системы было зафиксировано снижение напряженности и улучшение эластичности кровеносных путей. Приемлемая доза фруктов поможет, считают ученые, снизить вероятность развития опасных заболеваний.

Есть яблоки лучше в перерывах между основными приемами пищи. Процесс их переваривания и усвоения у здорового человека начинается только в кишечнике, но перед этим содержащаяся в них клетчатка простимулирует работу ЖКТ. Однако при сахарном диабете и проблемах с пищеварением на голодный желудок есть яблоки не стоит. В сытом желудке могут возникнуть брожение и вздутие от избытка газа, поэтому лучше подождать не менее получаса. В свое время об этом писал классик диетологии Мишель Монтиньяк.

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