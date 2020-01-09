Около часа назад на нефтеперерабатывающем заводе Ухты произошел пожар

09.01.2020, 20:04, Разное

О накануне произошедшем пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Ухты рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике Коми
На одном из объектов “ООО Лукойл-Ухтанефтепереработка” примерно в 16.55 вспыхнул пожар.

В течение 15 минут на место прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. К этому моменту удалось обнаружить место возгорания на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, площадь которого составила 1000 кВ.м.

О пострадавших в пресс-службе пока не сообщили.

МЧС РФ было принято решение эвакуировать ближайший ТРЦ “Ярмарка”, тем самым обеспечив безопасность населению.

В тушении пожара задействовано 9 единиц техники и 38 человек и РСЧС 15 единиц техники и 48 человек.

Ранее Сергей Гапликов выступал в эфире соц. сети “Вконтакте” и рассказал о приоритете сохранения экологической безопасности жителей республики Коми.

13 декабря 2019 года в Республике стартовал проект “Экологический путь”, что лишний раз показывает уровень отношения к экологической обстановке на ровне с Москвой.



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