Около часа назад на нефтеперерабатывающем заводе Ухты произошел пожар

О накануне произошедшем пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Ухты рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике Коми
На одном из объектов “ООО Лукойл-Ухтанефтепереработка” примерно в 16.55 вспыхнул пожар.
В течение 15 минут на место прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. К этому моменту удалось обнаружить место возгорания на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, площадь которого составила 1000 кВ.м.
О пострадавших в пресс-службе пока не сообщили.
МЧС РФ было принято решение эвакуировать ближайший ТРЦ “Ярмарка”, тем самым обеспечив безопасность населению.
В тушении пожара задействовано 9 единиц техники и 38 человек и РСЧС 15 единиц техники и 48 человек.
Ранее Сергей Гапликов выступал в эфире соц. сети “Вконтакте” и рассказал о приоритете сохранения экологической безопасности жителей республики Коми.
13 декабря 2019 года в Республике стартовал проект “Экологический путь”, что лишний раз показывает уровень отношения к экологической обстановке на ровне с Москвой.
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