«Европейская» зима

До Старого Нового года погода в центрально-европейской части России сохранится относительно теплой, а в начале следующей недели — даже оттепельной.

Над европейской территорией России сохраняется западно-восточный перенос воздушных масс, отмечают метеорологи. Циклон, который будет перемещаться от юга Балтийского моря на восток-юго-восток, в субботу, 11 января определит погоду на большей части ЦФО, где прогнозируются снегопады, местами сильные, метели при порывах ветра 12-17 м/с, в отдельных районах гололёдные явления. При этом снег при положительной температуре будет превращаться в снежную кашу.

По словам и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, пока настоящей русской зимы с морозами и метровыми сугробами ждать не приходится. Свои планы по этим показателям даже к Старому Новому году природа выполнять не спешит. Жителям столицы и всей Русской равнины он обещает в ближайшие дни лишь небольшое похолодание.

В Москве и Ярославле 11-12 декабря в ночные часы до -4 градусов, днем до +2. В Санкт-Петербурге холоднее – до 6 градусов мороза.

В начале следующей недели температура вновь вернется к значениям близким к 0 градусов.

Атмосферное давление в выходные 747-751 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 6 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 11 января было в 1987 году: -40,1 градуса. А в этот день 2007 года было тепло: +7,0 градусов.

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