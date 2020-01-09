Newsweek: В Пентагоне считают, что Иран по ошибке сбил украинский самолет зенитной ракетой

Newsweek пишет, что самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся под Тегераном, был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор», разработанного в России. Издание ссылается на источники в Пентагоне и американской разведке. В военном ведомстве считают, что это произошло по ошибке.

О том, что самолет был именно сбит, сообщает также CBS News со ссылкой на свои источники. По словам журналиста CBS Криса Ван Клейна, США зарегистрировали сигнал включения иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет «Тор». После чего последовала вспышка от взрыва.

8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На борту находились 176 человек, все они погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что спецслужбы США, Канады и одной из европейских стран предполагают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.

«Международные авиалинии Украины» заявили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был исправен.

Совет национальной безопасности Украины назвал основными версиями крушения «Боинга» в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам.

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Последнее: Newsweek пишет, что самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся под Тегераном, был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор», разработанного в России. Издание ссылается на источники в Пентагоне и американской разведке. В военном ведомстве считают, что это произошло по ошибке. О том, что самолет был именно сбит, сообщает также CBS News со ссылкой на свои источники. […]