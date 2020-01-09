СМИ: Пентагон возлагает вину за крушение украинского самолета на иранскую ПВО

Boeing 737 украинской авиакомпании, потерпевший крушение в Тегеране, якобы случайно был сбит советской зенитной ракетой комплекса «Тор М1», полагают в Пентагоне. Об этом сообщили западные СМИ.

Самолет якобы был сбит советской ракетой комплекса «Тор М1», известной в НАТО как Gauntlet, считают в Пентагоне, пишет Newsweek со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Издание утверждает, что эту версию подтвердили высокопоставленный сотрудник разведки США. В то же время другой собеседник уточнил, что, по оценкам Пентагона, инцидент произошел случайно.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

На Украине заявили о семи секретных версиях произошедшего.

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