Президент Абхазии ответил на требования митингующих об отставке

09.01.2020, 19:51, Новости дня

Протестующие в Сухуме потребовали отставки президента Абхазии Рауля Хаджимба, просьбу главе республики передала группа депутатов. Хаджимба отказался и заявил, что необходимо принять меры, чтоб разрядить ситуацию, сообщил на совещании в парламенте депутат Леонид Чамагуа.

«Передали президенту ситуацию и просьбу митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Президент ответил, что не готов пока такое решение принять. Нужно время думать над тем, как разрядить ситуацию», – сказал Чамагуа, передает ТАСС.

Депутат Алхас Джинджолия отметил, что «предлагалось всем сторонам сесть за стол переговоров». «Президент готов к любым переговорам», – сказал он.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.

В администрации президента назвали, штурм попыткой государственного переворота. Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что по результатам заседания Совета безопасности, в Сухуме может быть введено чрезвычайное положение.



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