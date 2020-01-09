Президент Абхазии ответил на требования митингующих об отставке

Протестующие в Сухуме потребовали отставки президента Абхазии Рауля Хаджимба, просьбу главе республики передала группа депутатов. Хаджимба отказался и заявил, что необходимо принять меры, чтоб разрядить ситуацию, сообщил на совещании в парламенте депутат Леонид Чамагуа.
«Передали президенту ситуацию и просьбу митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Президент ответил, что не готов пока такое решение принять. Нужно время думать над тем, как разрядить ситуацию», – сказал Чамагуа, передает ТАСС.
Депутат Алхас Джинджолия отметил, что «предлагалось всем сторонам сесть за стол переговоров». «Президент готов к любым переговорам», – сказал он.
Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. Позже было опубликовано видео с попыткой захвата здания администрации президента.
В администрации президента назвали, штурм попыткой государственного переворота. Хаджимба заявил, что продолжает руководить страной и не собирается бежать. Он также отметил, что по результатам заседания Совета безопасности, в Сухуме может быть введено чрезвычайное положение.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Оба бортовых самописца разбившегося под Тегераном украинского пассажирского самолета повреждены, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на предварительные данные расследования. «Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу. Оба черных ящика были повреждены в результате крушения и пожара», – приводит его слова Tasnim, передает ТАСС. Абедзаде добавил, что «в устройствах сохранились блоки […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Times — вопреки обещаниям британские супермаркеты используют всё больше пластика / 29 ноября
- Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин / 19 декабря
- Рассекречен самый тонкий 5G-смартфон в мире / 9 декабря
- В Татарстане 31 декабря сделали выходным / 19 декабря
- Следствие предъявило экс-главе ЦСКА Барышеву обвинение в покушении на побег / 24 ноября
- При въезде в Крым задержали пятерых крымских татар / 25 декабря
- Фейк РИА «Новости»: У Трампа на фоне импичмента растут рейтинг и шансы переизбраться / 26 декабря
- Rambler попросит прекратить уголовное дело из-за веб-сервера Nginx / 16 декабря