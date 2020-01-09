Мнение: Кэти Топурия и ее Деньгов

Каддафи, Кадыров, Кети Топурия, большие деньги и дипломатический пост – постоянные перелеты и встречи, как живет глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов, и откуда он взялся?

Молодой и амбициозный дипломат Лев Деньгов (35 лет), родился в Белоруссии, вырос в Германии, занимается строительством, работает в Ливии и ряде государств по направлениям развития своего бизнеса, параллельно содействует урегулированию внутриполитического кризиса в Ливии – в общем человек мира.

Как вы думаете можно ли успевать абсолютно все из вышеперечисленного + вести светский образ жизни: встречаться с Кети, посещать различные рауты и при этом еще отмечаться в имиджевых изданиях типа GQ? Как мы видим — да, но личная жизнь данного персонажа скорее тема для ленымиро, а я хочу обратить ваше внимание на его «дипломатическую» деятельность.

Изначально парня звали Павел Гузбанд, а псевдоним Льва Деньгова появился после «Арабской весны». О том, как молодой парень нашел контакты с Муаммаром, можете почитать в материале GQ. По сути в нашем МИД работает бизнесмен, устроившийся туда для лоббирования своих интересов.

Деньгов находится в уникальном положении: он официально возглавляет контактную группу по Ливии, но при этом остается частным лицом, имеющим право вести бизнес где и с кем угодно: в Африке, Индонезии, Экваториальной Гвинее.

В настоящее время складывается ощущение, что Деньгов наладил плотный контакт с силами Правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаеза Сарраджа. Вся информация о деятельности ПНС максимально оперативно ретранслируется через Деньгова в российские СМИ, будто он является их пресс-атташе. Показательно, что в Ливии на сегодняшний день царит двоевластие, а наш дипломат уже сделал свой выбор несмотря на то, что мировые лидеры настаивают на прекращении огня и начале переговоров между ПНС и ЛНА.

Видимо псевдоним Деньгов является лучшим показателем основных ценностей нашего псевдодипломата и настоящего бизнесмена, который увидел возможность заработать на проявлении своей лояльности в отношении ПНС. Самое смешное, что информации о "дипломате" в официальных источниках меньше, чем в желтой прессе.

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Оба бортовых самописца разбившегося под Тегераном украинского пассажирского самолета повреждены, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на предварительные данные расследования. «Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу. Оба черных ящика были повреждены в результате крушения и пожара», – приводит его слова Tasnim, передает ТАСС. Абедзаде добавил, что «в устройствах сохранились блоки […]