Наука: У пациентов с эпилепсией обнаружены временные нарушения памяти

В клинической практике пациенты с эпилепсией довольно часто сообщают о нарушениях памяти. Новое исследование ученых из США показало, как взаимосвязаны патологическая активность мозга и состояние памяти.

Оказалось, что аномальные электрические импульсы от определенных клеток головного мозга сочетаются с временным нарушением памяти, также называемым временным когнитивным нарушением. Подробнее читайте в журнале Journal of Neuroscience.

Дефицит памяти у пациентов с эпилепсией – довольно распространенная жалоба и симптом болезни. По данным ЭЭГ у них также наблюдаются интериктальные (внутриприступные) нарушения. Кроме того, известно, что эпилептиформная активность взаимосвязана с преходящими когнитивными нарушениями, поэтому остается недостаточно понятным, почему в случае эпилепсии наблюдается снижение памяти.

В этой работе изучали влияние эпилептиформной активности в области гиппокампа у мужчин и женщин во время выполнения задачи на запоминание. Выборку составили пациенты с медикаментозно резистентной формой эпилепсии, которым для определения точного расположения очага вживляли глубинные электроды. Также оценивали гиппокампальную эпилептиформную активность отдельных нейронов и ее влияние на состояние декларативной памяти, которая строится на основе субъективной оценки самим пациентом.

Пациентам в рамках эксперимента впервые показали 100 новых изображений. Позже 50 из этих картинок показывали повторно, случайным образом перемешав с новыми изображениями. После каждого изображения участников спрашивали, видели ли они эту картинку раньше и насколько они уверены в своем ответе.

Среди всех записей нейрональной активности 50 из 728 нейронов значимо затрагивались эпилепфтиморными нарушениями, наиболее сильно – в области правого гиппокампа. Подобный вид активности сопровождался трудностью с распознаванием знакомых изображений, которые предъявлялись за 2 сек до начала стимульного предъявления. Интересно, что эпилептиформная активность не повлияла на кодирование или распознавание новых изображений, что указывает на высокую временную и целевую специфику эффекта.

Исследование позволяет нам больше узнать о влиянии эпилептиформной активности на когнитивные функции. Задача, с помощью которой пациентов испытывали, оказалась весьма чувствительным методом оценки эксплицитной декларативной памяти. Полученные результаты позволят разработать адекватные варианты лечения для улучшения качества жизни пациентов с эпилепсией.

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