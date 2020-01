Фигуры принца Гарри и его жены убрали из экспозиции в Музее мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо в Лондоне отреагировал на решение принца Гарри и его жены Меган Маркл сложить с себя полномочия «высокопоставленных» членов королевской семьи. Уже в четверг их восковых фигур не было на стенде около с королевой Елизаветой II и герцогом Эндинбургским Филиппом. Об этом пишет The Sun.

Prince Harry and Meghan Markle's waxwork statues removed from Madame Tussauds’ royal family display after quit drama#HarryandMeghan pic.twitter.com/XWfh5Ra2UP

— The Sun (@TheSun) January 9, 2020

Стив Дэвис, генеральный директор лондонского музея мадам Тюссо, заявил: «Вместе с остальным миром мы реагируем на удивительные новости о том, что герцог и герцогиня Сассексские решили снять с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в нашей экспозиции королевской семьи.

Будучи двумя из наших самых популярных и любимых личностей, они, конечно, останутся важной особенностью в музее мадам Тюссо в Лондоне, пока мы смотрим, где они будут выставлены позже».

