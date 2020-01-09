Кому нужен Джон Болтон, когда есть такой госсекретарь? — обозреватель Salon уличила Помпео в милитаризме

Присутствие столь яркого милитариста, как Джон Болтон, в администрации президента Дональда Трампа помогло в своё время скрыть «одержимость Ираном» госсекретаря Майка Помпео, считает обозреватель Salon Хезер Дигби Партон. Но теперь глава американской дипломатии всё более открыто толкает США к войне с Тегераном, и это опасная ситуация, учитывая импульсивность президента.



Reuters

После того как президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, весь мир затаив дыхание ждал, что же будет дальше, — не заставивший себя ждать ответ Тегерана, реакция США.

Хотя пока, по всей видимости, Вашингтон умерил свой воинственный настрой, как уверена обозреватель Salon Хезер Дигби Партон, вряд ли это надолго — по крайней мере, пока в ближайшем окружении президента остаётся госсекретарь Майк Помпео. По словам журналистки, все новостные сообщения о том, как принималось решение об убийстве Сулеймани, указывают на то, что за «этой катастрофой» стоит именно Помпео.

Партон считает, что присутствие столь яркого милитариста, как экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, в администрации президента в своё время помогло скрыть «одержимость Помпео Ираном». Как и в случае с генпрокурором Уильямом Барром, в отношении которого многие надеялись, что он будет «предсказуемым представителем республиканской политической элиты», в отношении Помпео строили планы, будто он сможет держать в узде импульсивность и хаотичную внешнюю политику Дональда Трампа. Но как и Барр, Помпео оказался сторонником радикальных взглядов, который понял, как взаимодействовать с президентом и лестью добиваться реализации собственных целей.

Как считает Партон, такого поведения стоило ожидать от Помпео. Его репутация строится в основном на его ранних достижениях: окончил с отличием Военную академию США Вест-Пойнт, а затем юридический факультет Гарвардского университета, что уже неплохо. Потом Помпео отслужил пять лет в армии, но в боевых действиях участия не принимал и ничем особо не отличился, пару лет работал на ЦРУ и какое-то время — в юридической фирме в Вашингтоне. Более 20 лет назад будущий госсекретарь всё это забросил и попытался стать предпринимателем, не слишком преуспел и в итоге получил место в конгрессе и прославился благодаря критике Хиллари Клинтон за инцидент с обстрелом американского консульства в Бенгази в Ливии и выступлениям за войну с Ираном. «Не такой уж и плохой послужной список, но коротковат для директора ЦРУ и госсекретаря — двух очень важных постов, которые Помпео занимал в администрации Трампа», — комментирует обозреватель Salon.

Судя по всему, Помпео попросту нашёл общий язык с президентом, даже несмотря на их расхождения по некоторым внешнеполитическим вопросам, в особенности России. Зато, по данным The New Yorker, политики сошлись во взглядах на Иран. На посту директора ЦРУ Помпео создал специальный центр для разработки стратегии по взаимодействию с Тегераном, и именно он убедил Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и упорнее всех отстаивал политику «максимального давления» и изоляции. Именно с подачи Помпео США признали террористической организацией Корпус стражей исламской революции, которым командовал Сулеймани. Кроме того, на посту госсекретаря Помпео активно выступает за сближение с Израилем, Саудовской Аравией и ОАЭ, которых Трамп называет «врагами Ирана, которые иногда преследуют цели, противоречащие американским интересам».

«Кому нужен Джон Болтон, когда есть такой госсекретарь?» — иронизирует Партон.

Хотя когда-то Помпео причисляли к Движению чаепития, к крайне правой, неконсервативной философии он всегда был ближе, чем к либертарианцам. А первые уже давно настаивают, что «настоящие мужчины хотят отправиться в Тегеран» — несмотря на то что Иран далеко не единственная страна, которую можно обвинить в поддержке терроризма на Ближнем Востоке, он занимает особое место в сердце правых. Может, консерваторы не могут простить Тегерану захват американских заложников в 1979 году. Может, правые слишком сочувствуют Израилю, который считает Иран своим «смертельным врагом».

Как бы то ни было, по словам Хезер Дигби Партон, сегодня Помпео должен вести за собой американскую дипломатию — работа, которая ему явно не по плечу, учитывая, как открыто он агитирует за войну. «Но, конечно, это администрация Трампа, и обычные правила здесь не действуют. На данный момент у нас есть импульсивный президент в разгаре импичмента, которого подстрекают к войне Fox News и радикально настроенный госсекретарь. Да, точно, совсем не о чем беспокоиться», — заключает журналистка.

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