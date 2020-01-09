Автоновости: Самые необычные автозаконы разных стран

Лимит на картошку, тюрьма за светофор и «пятаки», запрет на еду и машины без прав — мы собрали вместе самые странные, необычные и откровенно курьезные автомобильные законы и требования к ПДД в разных странах мира.

И далеко не все эти законы — самодурство и авторитарность местных властей. Есть и вполне логичные, и доставшиеся из прошлого, но просто вовремя не отмененные или ставшие некой традицией.

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Австралия

В ряде австралийских штатах, вроде Нового Южного Уэльса, закон требует запирать машину, если отходишь от нее дальше 3 метров. Окна тоже надо или полностью закрывать или оставлять их открытыми не более, чем на три четверти дюйма (20 мм. Некая логика в этом есть: по Австралии, особенно вне городов, шастает много всякого зверья и насекомых, так что машину лучше закрывать, чтобы избежать неожиданных "попутчиков".

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А вот другой закон – этакий привет из прошлого, застрявший в настоящем. По закону о сбыте картофеля, принятом в Австралии в 1946 году, автомобилист, который не является частью корпорации по картофельному маркетингу или одним из ее агентов, не может перевозить в машине больше 58 кг этого корнеплода. При этом правоохранительным органам для проверки не нужно носить с собой весы: стражу закона позволено определять вес на глазок. Нарушителя штрафовали в прошлом. Впрочем, со временем штраф стал этаким курьезом в правовом поле.

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Бахрейн

Живущее экспортом нефти, газа и жемчуга островное королевство Бахрейн – самое маленькое арабское государство. С законами жестко: в тюрьму могут посадить практически за каждое нарушение местных ПДД. Проехал на красный сигнал светофора? Добро пожаловать на нары на срок до полугода или плати штраф в 500 динаров (около 81 000 рублей). Проехал на красный и повредил чье-то имущество? "Присядешь" на срок до года, а штраф составит до 3000 динаров или 487 000 рублей!

Нанесение ущерба имуществу во время пробега на красный свет наказывается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере до 3000 динаров (около 6100 фунтов стерлингов).

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Германия

На вожделенные для любителей погонять немецкие автобаны нельзя выезжать с пустым топливным. Капризы властей? Нет, забота о безопасности! На безлимитных секциях таких магистралей народ едет "на все деньги", что резко увеличивает расход топлива.

А встать на обочине из-за кончившегося топлива, когда мимо на огромных скоростях пролетают машины, может быть крайне опасно. Если попасться – штраф в 70 евро.

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Испания

В Испании водителя могут "принять", если он едет за рулем в наушниках, слушая музыку или разговаривая по телефону, используя гарнитуру типа hands-free.

По местному закону, ездить в наушниках можно только если получаете мотоциклетные права и надо слушать через них указания инструктора.

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Китай

Китайские власти ограничивают продажи новых автомобилей по типу топлива, стремясь обуздать загрязнение воздуха и сократить заторы на дорогах. В 2019 году Пекинская транспортная комиссия разрешила купить 60 000 автомобилей (в основном электрических) и 40 000 моделей с традиционными поршневыми двигателями.

Автомобилисты участвуют в лотерейной системе, чтобы выиграть право на покупку машины: шансы на победу составляют от одного до 500.

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Кипр

Остров Кипр – это расслабленная атмосфера морского курорта. А вот за рулем тут особо не расслабишься. Например, привычный перекус за рулем тут карается.

Руки надо держать на руле, а не занимать едой. Хочешь есть-пить? Вставай на обочину, пируй, но на стоящей машине вне дороги.

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США

В Америке разница между федеральным и местным законодательство подчас принимает причудливые формы. Например, в ряде штатов и округов власти сами решают, будут ли местные автомобилисты проходить регулярный техосмотр. Одни освобождают от этой повинности машины определенного возраста и типа (вроде старых пикапов), а некоторые штаты (вроде Мичигана, Монтаны и Северной Дакоты), вообще отказались от таких проверок.

Еще одни пример — гавайские автомобилисты, которым разрешено возить пассажиров в кузове своего пикапа, словно в странах третьего мира. Возраст таких пассажиров – от 12 лет, и все места в кабине должны быть заняты. Согласитесь, очень смелый способ перевозок в стране, помешанной на безопасности! Равно как и запрет на сжигание покрышек бернаутом в стране, где это уже чуть ли не национальная автозабава! Но если в городке Дерби (штат Канзас) вы решите подымить шинами при разгоне на прямой или нарезая "пятаки" где-то на парковке, то готовьтесь к штрафу в $500 или даже месячному тюремному сроку.

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Таиланд

В Таиланде жара и влажность, но это не повод, чтобы ездить топлесс! В этой стране законодательно запрещено ездить без рубашки как в машине, так и на скутере и даже на велосипеде.

Считается, что это невежливо, и с 2014 года это касается не только местных, но и туристов, за счет которых отчасти живет экономика государства.

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Франция

Во Франции законотворцы хотели обязать водителей с 2013 года возить с собой собственный алкотестер. Правда, штраф за его отсутствие был всего 11 евро, так что инициатива властей не прижилась и "продувкой" водителей дорожная полиция занимается на своем оборудовании. При этом во Франции очень развита такая необычная особенность, как возможность езды вообще без прав!

Для этого многочисленные фирмы выпускают так называемые voiture sans permis, то есть микромобили, для езды на которых не нужны права или прочие разрешения. Правила ЕЭК ООН приравнивают этих "микробов" к "квадрикам", ездить на них можно только с 14 лет, скорость их ограничена 45 км/час, а мощность – 4 кВт. Также на этих машинах нельзя выезжать на скоростные магистрали. И хотя эти машины тесные, шумные, медленные и чрезмерно дорогие, они популярны. Их выпускают фирмы Mega, Ligier, Microcar, Italcar, Bellier, Casalini, Chatenet, Dribeplanet, а также лидирующая в сегменте группа Aixam.

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ЮАР

В ряде неблагополучных регионов Южной Африки власти рекомендуют не лезть под капот сломавшейся машины, стоя на обочине.

Сиди в салоне и вызывай помощь оттуда. Иначе есть риск, что могут ограбить или побить, пока играешь на дороге в Винтика и Шпунтика.

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Япония

В Японии могут "прищучить" за алкоголь не только пьяного водителя, но и… тех, кто едет с ним в одной машине! Если пассажиры садятся в машину, которой водитель управляет "подшофе", то им грозят до трех (!) лет тюрьмы и штраф до полумиллиона йен, что почти равно 285 000 рублей!

А еще в начале 20 века для автомобилей, зарегистрированных в Японии, было запрещено иметь один выключатель, требовался отдельный включатель задних фонарей. Вот только нюанс был в том, что тумблер этот стоял снаружи автомобиля и для его переключения надо было выходить из машины. Идея состояла в том, что автомобилисты будут знать, работают ли их задние фонари, если они должны будут выйти и включить их.

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