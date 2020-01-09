Трамп высказался о причине авиакатастрофы в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его личному мнению, техническая неисправность не может быть причиной катастрофы украинского самолета в Тегеране.

укОб этом информирует ТАСС.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в Пентагоне ответственность за авиакатастрофу возлагают на систему иранского ПВО. При этом в американском военном ведомстве полагают, что трагедия произошла случайно.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

На Украине заявили о семи секретных версиях произошедшего.

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Последнее: Оба бортовых самописца разбившегося под Тегераном украинского пассажирского самолета повреждены, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сославшись на предварительные данные расследования. «Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу. Оба черных ящика были повреждены в результате крушения и пожара», – приводит его слова Tasnim, передает ТАСС. Абедзаде добавил, что «в устройствах сохранились блоки […]