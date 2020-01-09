Трамп заявил о намерении Сулеймани взорвать одно из американских посольств

09.01.2020, 19:44, Новости дня

Иранский генерал Касем Сулеймани намеревался осуществить взрыв одного из американских посольств, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Глава государства не уточнил, о каком именно посольстве идет речь.

Трамп добавил, что если Тегеран выполнит требования Вашингтона, то применение американских санкции против Ирана может закончиться «очень быстро». 



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