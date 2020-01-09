Мнение: Лукашенко сдался. Поставки нефти возобновлены

Только что между Москвой и Минском был подписан контракт на возобновление прокачки нефти.

Новый контракт на поставку нефти будет разовым и обеспечит Белоруссию «черным золотом» исключительно на январь 2020 года. Цена на нефть будет сформирована без бонуса для Белоруссии, то есть, по цене, близкой к рыночной.

Интересно, что по нефти мы видим примерно такую же схему как и по газу. Напомню, газовый контракт с Минском подписан на два месяца — до конца февраля.

Таким образом, Россия дает понять Лукашенко, что шутки закончились. Либо белорусский президент подписывает дорожные карты по углубленной интеграции между двумя странами, либо Белоруссия будет получать энергоресурсы по рыночным ценам. Это лишит страну конкурентного преимущества, за счет чего она фактически выживала.

С 1 января поставки нефти в Белоруссию полностью прекратились. Это привело к фактической остановки работы двух нефтеперерабатывающих заводов — Новополоцкого и Мозырского. В среднесрочной перспективе данный факт грозил Белоруссии полной катастрофой, поскольку 25% валютной выручки обеспечивается именно за счет экспорта нефтепродуктов с этих двух заводов в Европу. Нефти в Белоруссии на 3 января оставалось всего лишь на 10 дней. Отсутствие нефти лишило бы Белоруссии 700 млн. долларов месячной валютной выручки. Это является весьма серьезной цифрой. В Москве из-за налогового маневра, который лишит Белоруссию 500 млн. долларов в год, Лукашенко поднял огромный вой. Поэтому можно оценить, насколько 700 млн. долларов в месяц важны для него. В противном случае будет девальвация национальной валюты и разгон инфляции.

Интересным является еще один факт. В настоящий момент Белоруссия экспортирует нефтепродукты через прибалтийские порты. В частности, через литовскую Клайпеду и латвийский Вентспилс. Еще два года назад Владимир Путин предложил Лукашенко организовать экспорт белорусских нефтепродуктов через российскую Усть-Лугу. На что Лукашенко ответил, что это, мол невыгодно. После этого РЖД предоставили белорусской стороне скидку в размере 50%, что сделало перевозки рентабельными и не более дорогими, чем через Прибалтику. Однако и после этого Лукашенко демонстративно отказался организовать экспорт продукции через Усть-Лугу. Более того, в сентябре этого года Белорусские железные дороги продлили соглашение с железными дорогами Литвы на дальнейшее сотрудничество сроком на три года. Это говорит о том, что даже в теории Лукашенко не собирался отказываться от экспорта через Прибалтику, несмотря на тамошний русофобский режим и достаточно выгодное предложение по перевозке, которая сделала Россия. А это говорит о многом.

Данное требование прописано в одной из дорожных карт по углубленной интеграции. Поэтому если Лукашенко их подпишет, то получит и дешевую нефть с дисконтом не менее 20%.

Пытаясь шантажировать Россию, 31 декабря Лукашенко поручил искать иные варианты поставки нефти в Белоруссию. Так, рассматривается вариант казахстанской, ближневосточной и американской нефти. Что касается Казахстана, то поставки все равно будут осуществляться через российские нефтепроводы. Москва вряд ли этого допустит. Импорт с Ближнего Востока является дорогостоящим. Танкеры сначала должны прийти в Прибалтику или Польшу, после чего перегрузиться, и уже потом отправиться в Белоруссию. Тоже самое и с американской нефтью.

Подводя итог скажем, что у Лукашенко иных альтернатив, кроме как получать российскую нефть все равно нет.

И вопрос остается один: либо он будет получать ее по рыночной цене, либо подпишет интеграционные документы и будет получать ее с дисконтом.

До конца февраля Лукашенко обещал все это сделать. Собственно, контракт на поставку газа как раз был подписан до конца февраля исходя из этих соображений. Что касается нефти, то в течение января месяца можно будет увидеть, действительно ли Лукашенко собирается подписывать документы, либо хочет просто оттянуть время.

Во втором случае условия по поставкам нефти на февраль уже будут гораздо более жесткими.

Источник: Конт

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