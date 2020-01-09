Мнение: Китайцы давят!

Слежу за яростной борьбой — женщины бьются за шахматную мировую корону. Матч пока скучнейший, но комментарий Шипова (как всегда блестящий) его изрядно украшает. Сегодня несчастливый для нас день — счет китаянка размочит, и увы, не в нашу пользу.
Источник: Размышления вольного социолога
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