Мнение: Китайцы давят!

Слежу за яростной борьбой — женщины бьются за шахматную мировую корону. Матч пока скучнейший, но комментарий Шипова (как всегда блестящий) его изрядно украшает. Сегодня несчастливый для нас день — счет китаянка размочит, и увы, не в нашу пользу.

Источник: Размышления вольного социолога

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