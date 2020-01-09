Мнение: Турецкий поток. Понты вместо расчетов

Путин, Эрдоган, лидеры Сербии и Болгарии торжественно повернули символический вентиль, запустив газопровод «Турецкий поток». Все очень радовались.

Но… Зачем и кому он нужен, этот «поток»? 📸

1️⃣ ( Изначально это был чисто политический проект — как и «Северный поток». Цель — поставить Украину на колени, лишив ее доходов от транзита российского газа в Европу. Вопрос нескольких миллиардов долларов в год. И ради этого стали строить совершенно коммерчески не выгодные газопроводы в обход Украины. Итог — трубопроводы почти построены, но лишить транзита Украину не удалось — только что с ней подписан новый 5-летний контракт (https://t.me/SerpomPo/4873), условия которого практически диктовала именно Украина… Миссия не выполнена.

2️⃣ Коммерчески «Турецкий поток» чудовищно убыточный проект. В 2018 году аналитик Сбербанк CIB Алекс Фэк (уволенный (https://t.me/SerpomPo/653), в частности, и за эти оценки) подсчитал, что стоимость проекта — $20 млрд, он не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» $13 млрд убытка. Вот цена политически мотивированных решений.

3️⃣ Первая ветка «Турецкого потока» пойдет в Турцию. Вторая — в Европу. Главный потребитель — Италия — отказалась от проекта. Остались Сербия и Болгария. Они до сих пор так и не построили свои ответвления и продолжения газопровода. И непонятно, когда и как построят, — денег на это у них нет. А Газпром, как поставщик газа, не имеет права вкладываться в трубу в Европе. Так что вторая труба придет в Турцию и будет заткнута на неопределенное время… Чудесный бизнес-план!

4️⃣ Отдельного упоминания стоит идея второй нитки для Европы. Турция отказалась ее принимать. И Путину удалось уломать Эрдогана, только дав 10%-ю скидку на газ по первой трубе… Так неработающая вторая ветка делает малорентабельными поставки по первой ветке…

5️⃣ Впрочем не стоит все сводить к экономически неоправданному политическому решению. Коммерцию на прокладке труб сделали. Не «Газпром». А его поставщики — все больше друзья Путина и друзья его друзей. Они отлично «наварились» на строительных работах и производстве труб.

России и россиянам «Турецкий поток» точно не нужен. Никаких выгод он нам не принесет. На него потрачены колоссальные деньги. Наши деньги. Которые могли бы быть направлены в бюджет в виде дивидендов. Или пусть на них «Газпром» газифицировал бы Россию-матушку, а не Турцию с Болгарией. Но — нет. На этом не поставишь себя «самым крутым пацаном» в Европе, и друзьям заработать будет намного труднее, ведь тут все упрется в ограниченный платежеспособный спрос (https://t.me/SerpomPo/4961) россиян, который поднимать российская власть также не намерена…

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Источник: СерпомПо

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