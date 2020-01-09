Миллиард рублей выиграла в лотерею жительница Подмосковья

После получения выигрыша гражданкане будет бросать бизнес.

В новогоднюю ночь состоялся розыгрыш лотереи с призом в миллиард рублей. Обладателем гигантской суммы стала гражданкаиз Подмосковья по имени Надежда Бартош.

Лишь 9 января счастливая обладательница выигрышного билеты вышла на связь с организаторами лотереи «Русское лото». Оформлять выигрыш в лотерейный центр «Столото» Бартош приехала с мужем и дочкой.

Женщина играет в лотерею несколько раз в год. На новогодний тираж она купила около 10 билетов. Однако принесший удачу билет ей подарила дочь на день рождения – Надежда Бартош родилась 31 декабря. Семья вместе выбрала счастливый билет в торговом центре, причем в спешке, так как ТЦ закрывался.

О выигрыше миллиарда семейство Бартош узнало лишь 3 января, когда дочка проверила результаты.

«Первый билет, который я проверила, был с миллиардным выигрышем. Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка. Перепроверяла трижды, но цифры на экране не менялись. Я была в другом городе, поэтому сразу отправила фото билета маме и брату, чтобы они тоже проверили», – рассказала она.

С выигрыша Надежда Бартош собирается купить себе памятное украшение. Резко менять образ жизни семья не собирается, намереваясь продолжать свой бизнес.

По правилам «Столото», выигрыши более десяти миллионов рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, которая занимает до 40 дней. После этого в течение полугода сумма выигрыша минус налог в 13 процентов поступает на счет победителя.

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