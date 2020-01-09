Обострение ситуации в Иране ударило по кошелькам российских туристов

Авиаперевозчикам придется осуществлять рейсы в обход Ирана.
Противостояние Ирана и США рикошетом ударило по кошелькам российских туристов. Директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак предупредил россиян о повышении стоимости авиабилетов по популярным ближневосточным направлениям. Так, по данным Ura.ru, полет в страны Ближнего Востока, включая Арабские Эмираты, обойдется любителям отдыха на 5-15% дороже, чем до ближневосточного конфликта.
Авиаперевозчикам придется менять маршрут полета, минуя Иран, к примеру, через Афганистан или Египет, уточнил авиаэксперт.
Также в популярные ОАЭ можно добраться через Израиль. Возможен вариант полета и через Юго-Восточную Азию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Король Иордании Абдалла II и королева Рания по-настоящему могут гордиться своей младшей дочерью — 19-летней принцессой Сальмой Бинт Абдаллой. В своей стране она стала первой девушкой, прошедшей предварительную подготовку пилотов на летательном аппарате с неподвижным крылом в Вооруженных силах Иордании. Об этом несколько часов назад сообщил Королевский Хашимитский двор. Король Абдалла лично присвоил дочери медаль в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Расставшегося с Пелагеей Ивана Телегина заподозрили в романе с владелицей туристической фирмы / 26 декабря
- Митя Фомин поделился воспоминаниями о непростом сотрудничестве с Фадеевым / 7 декабря
- «Вазелин поможет»: Седокова отреагировала на ожог в форме полового органа / 30 декабря
- Бабченко назвал единственный победный вариант для Украины завтра в Париже / 9 декабря
- Мнение: Шоколадный Сталин / 17 декабря
- Расставшаяся с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская заинтриговала: Это была неправда / 16 декабря
- Лукашенко: Если Россия нарушит суверенитет Белоруссии, она будет втянута в военный конфликт с НАТО / 24 декабря
- Станция «Лобное место» / 24 ноября