Обострение ситуации в Иране ударило по кошелькам российских туристов

Авиаперевозчикам придется осуществлять рейсы в обход Ирана.

Противостояние Ирана и США рикошетом ударило по кошелькам российских туристов. Директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак предупредил россиян о повышении стоимости авиабилетов по популярным ближневосточным направлениям. Так, по данным Ura.ru, полет в страны Ближнего Востока, включая Арабские Эмираты, обойдется любителям отдыха на 5-15% дороже, чем до ближневосточного конфликта.

Авиаперевозчикам придется менять маршрут полета, минуя Иран, к примеру, через Афганистан или Египет, уточнил авиаэксперт.

Также в популярные ОАЭ можно добраться через Израиль. Возможен вариант полета и через Юго-Восточную Азию.

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