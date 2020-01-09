Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду

Ученые подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, при котором весь курс лечения занимает менее одной секунды.

Описание приводится в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.

Радиотерапия, или лучевая терапия — один из видов лечения злокачественных опухолей. Чаще всего для этого используется фотонное излучение, хотя исследования последних лет говорят о том, что так называемый метод флеш-терапии, при котором для облучения больных тканей задействуются протоны, при той же эффективности значительно меньше повреждает здоровые ткани.

Ученые из Онкологического центра имени Абрамсона при Пенсильванском университете (США) провели сравнительное исследование, результаты которого подтвердили, что флеш-терапия примерно на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с фотонной лучевой терапией. При этом показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми.

Из-за большой массы протонов по сравнению с электронами их поперечное рассеяние невелико, благодаря чему пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, минимально повреждая соседние ткани. К тому же весь курс можно провести за один сеанс, длительность которого составляет менее секунды, вместо нескольких недель при фотонной радиотерапии.

«Наш клинический опыт показывал, что протонная терапия обладает целым рядом преимуществ, но даже мы не ожидали, что эффект будет столь значительным», — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования, доктора медицинских наук, директора Центра протонной терапии Робертса и заведующего кафедрой радиационной онкологии Джеймса Меца (James Metz).

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