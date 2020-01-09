Нефтеперерабатывающий завод взорвался в Ухте

Огнем охвачено 200 квадратов, но пламя может переметнуться на стоящие неподалеку емкости с ГСМ.
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Пожаром охвачено 200 квадратов территории. Однако опасность повторного взрыва сохраняется, поскольку в 150 метрах от места пожара установлены цистерны с горючим веществом.
Очевидцы рассказали, что в близстоящих домах тряслись окна. Пока информации о пострадавших не поступало.
Видео: Technics Remont
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