«К чему все это?»: Первому каналу досталось из-за гадких слов Ивана Урганта

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Последнее: Король Иордании Абдалла II и королева Рания по-настоящему могут гордиться своей младшей дочерью — 19-летней принцессой Сальмой Бинт Абдаллой. В своей стране она стала первой девушкой, прошедшей предварительную подготовку пилотов на летательном аппарате с неподвижным крылом в Вооруженных силах Иордании. Об этом несколько часов назад сообщил Королевский Хашимитский двор. Король Абдалла лично присвоил дочери медаль в […]
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