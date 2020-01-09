Доктор Ибрагим Магди Хуссейн назвал помогающие лучше подготовиться к экзаменам продукты

В ходе подготовки к сдаче экзаменов студентам и выпускникам приходится запоминать большой объём информации, для чего требуется повышенная концентрация внимания и активная работа мозга. Доктор Ибрагим Магди Хуссейн назвал ряд продуктов, которые могут помочь лучше пройти испытания и улучшить возможности организма.

Эксперт советует родителям внимательно следить за рационом детей, отдавая предпочтение правильному питанию. Особенно актуальна эта рекомендация в экзаменационный период, когда возрастает нагрузка на головной мозг. В это время стоит есть рыбу, в частности тунец, в составе которого достаточно стимулирующих умственную активность кислот и микроэлементов. Данный продукт богат натрием, магнием, цинком, йодом, железом, хромом и другими веществами. Также в рацион необходимо вводить улучшающие память орехи. Так, благодаря фолиевой кислоте арахис на 60% улучшает когнитивные функции, поэтому его нужно употреблять не только студентам перед экзаменами, но и людям зрелого возраста, уверен доктор Ибрагим Магди Хуссейн.

Добавление в готовые блюда имбиря и корицы улучшит работу сердечно-сосудистой системы, а это, в свою очередь, положительно отразится на концентрации внимательности и энергичности. Можно добавлять приправы и в напитки, что даст тот же эффект. Употребление молока активизирует выработку глутатиона, влияющего на функции головного мозга, поэтому данный продукт не следует исключать из рациона перед важными экзаменами и тестами.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Король Иордании Абдалла II и королева Рания по-настоящему могут гордиться своей младшей дочерью — 19-летней принцессой Сальмой Бинт Абдаллой. В своей стране она стала первой девушкой, прошедшей предварительную подготовку пилотов на летательном аппарате с неподвижным крылом в Вооруженных силах Иордании. Об этом несколько часов назад сообщил Королевский Хашимитский двор. Король Абдалла лично присвоил дочери медаль в […]