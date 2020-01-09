Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» занял последнюю строчку новогоднего рейтинга

09.01.2020, 19:30, Разное

День и ночь 31 декабря ежегодно собирают у экранов телевизоров самую большую зрительскую аудиторию. В этом году исследовательская компания Mediascope снова обнародовала новогодний рейтинг программ и фильмов, которые больше всего заинтересовали россиян. Как оказалось, «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» занимает последнюю строчку в списке.
С показателем в 15,3% на Первом канале лидером новогоднего рейтинга стало праздничное обращение Владимира Путина к жителям России. Далее следует показанная тем же телеканалом программа «Новогодняя ночь» (9%) с участием популярных артистов, а чуть меньший рейтинг – 7,8% — у культовой комедийной киноленты «Иван Васильевич меняет профессию». «Новогодний парад звёзд», который показали на ТВ-канале «Россия-1», набрал 6,9%, а фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» — 6,6%.

Попали в рейтинг самых популярных в праздничную ночь также «Джентльмены удачи» и шоу «Голубой огонёк на Шаболовке». При этом лента «Ирония судьбы», которую очень многие считают едва ли не «символом» Нового года, с показателем в 5,2% заняла десятую строку, практически «провалившись» в эфире.



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