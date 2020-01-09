Ученые смогли продлить жизнь червям

Стало известно, что научные специалисты в рамках необычного эксперимента смогли продлить жизнь червям. Воздействие на два молекулярных пути позволило червям достичь эквивалента 400-летнего возраста.
Известно, что нематода Caenorhabtidis elegans уже давно является объектом изучения специалистов в области биологии, которые интересуются процессом старения. Срок жизни данной нематоды составляет всего несколько недель, что позволяет все процессы старения отслеживать в лабораторных условиях. Ранее эксперты уже продлевали жизнь червей с помощью некоторых препаратов и генной терапии. Такие увеличения продолжительности жизни были равносильны для человека 120-160 годам жизни.
Недавно исследователи использовали два сигнальных пути, благодаря изменению которых жизнь червей удалось продлить более чем в пять раз.
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