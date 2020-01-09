Изучена польза употребления грибов

Сотрудники Национального Университета Сингапура провели исследование, направленное на изучение пользы от употребления грибов. Оказалось, именно грибы оказывают благоприятное влияние на борьбу с деменцией.
На протяжении длительного периода времени ученые занимались масштабным исследованием. В рамках него специалисты проанализировали данные 663 добровольцев, возраст которых превышал 60 лет. Ранее данные люди принимали участие в исследовании, направленном на поиски связи между употреблением разной пищи и сроком, качеством жизни. В рамках нового исследования эксперты особое внимание уделили количеству съеденных грибов. Также сингапурские ученые проверяли умственные возможности участников исследования.
В результате выяснилось, что всего две порции грибов в неделю способствуют снижению риска развития деменции на 50%.
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