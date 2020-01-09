Изучена польза употребления грибов

Сотрудники Национального Университета Сингапура провели исследование, направленное на изучение пользы от употребления грибов. Оказалось, именно грибы оказывают благоприятное влияние на борьбу с деменцией.

На протяжении длительного периода времени ученые занимались масштабным исследованием. В рамках него специалисты проанализировали данные 663 добровольцев, возраст которых превышал 60 лет. Ранее данные люди принимали участие в исследовании, направленном на поиски связи между употреблением разной пищи и сроком, качеством жизни. В рамках нового исследования эксперты особое внимание уделили количеству съеденных грибов. Также сингапурские ученые проверяли умственные возможности участников исследования.

В результате выяснилось, что всего две порции грибов в неделю способствуют снижению риска развития деменции на 50%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Король Иордании Абдалла II и королева Рания по-настоящему могут гордиться своей младшей дочерью — 19-летней принцессой Сальмой Бинт Абдаллой. В своей стране она стала первой девушкой, прошедшей предварительную подготовку пилотов на летательном аппарате с неподвижным крылом в Вооруженных силах Иордании. Об этом несколько часов назад сообщил Королевский Хашимитский двор. Король Абдалла лично присвоил дочери медаль в […]