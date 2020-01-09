Личное: Была бы шкатулка — переполнилась бы

Эта автор думает, что у нее нет шкатулки, и короны, соответственно, тоже нет.

Но просит помочь ей «открепиться» от парня. Не хочет называть это правильно: «отцепиться» и «отлепиться».

Думает, что у нее есть крепления какие-то, кроме короны и репейника.

И думает, что рапунцель с белладонной — это какие-то «субличности», а не самая настоящая ее личность. Как она есть.

С фокусом на себе и плохими границами.

Самостоятельно разбирайте.

berger_t

Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо Вам за всё. Благодаря Вашему блогу я избавилась от вредных привычек, депрессий постоянных, нашла хорошо оплачиваемую работу, вышла из вакуума после аддикции, в общем, повысила свой уровень жизни.

П — 24, мне 29. Мы вместе работаем. Он красивый, высокий КСЖ с пылающим взглядом. В разводе, бывшая жена и ребёнок в другом городе. Поначалу общалась с ним, как с младшим братом, потом постепенно сблизились. Он сразу сказал, что ни семью, ни детей не хочет. Я всячески противилась развитию отношений, но в итоге не смогла сдержаться, он очень сексуальный. Секс был обычно разовый, после каждого я замыкалась в себе и отдалялась от него, обесценивая все его слова о чувствах.

Ему это не нравилось, хотя он, конечно же, всё прекрасно понимал, мои часики с каждым днем тикали всё громче. Однако спустя какое-то время, он снова начинал ухаживания, я держала оборону, но по итогу снова оказывалась в его постели. Затем снова отдалялась. Всё это сопровождалось ссорами на работе на фоне моей нереализованной страсти, дружеским доверительным общением, его увлечениями другими женщинами, моим увлечением другим коллегой, с которым завязались отношения (но быстро завяли, по причине его малой заинтересованности, причиной которой, наверное, стало периодические использование инквизиторского набора моей рапунцелевской субличности).

Последний раз всё заглохло с ним месяца на четыре, но перед НГ мне было тоскливо, появился новый мужчина, который активно форсировал близость, предлагал приехать, а я очень устала от всех этих мельтешений и бессмысленных потуг устроить свою личную жизнь. Я написала П. , хотелось получить в сообщениях капельку настоящего тепла, он предложил приехать. Я сказала, что секса не будет однозначно, я не хотела его в тот момент. («Почему ты думаешь, что всё обязательно должно сводится к сексу») Приехал и была какая-то потрясающая ночь без секса, но с какими-то сумасшедшими горячими поцелуями, объятиями. Он много говорил о чувствах, о том, что ему плохо без меня.

Много всего наговорил, была бы шкатулочка — переполнилась.

Сердце пело, но я тормозила рост короны трезвой оценкой — ему нечего было мне предложить. Он живёт в своём есенин-стайле. Много работает, учиться на радио ведущего, бухает не часто, но люто, исполняет, может проснуться где-то в подъезде после пьянок. Часто снимает проституток, у него много девушек, но интерес теряет быстро. Периодически ездит в горы, прыгает там на резинке, меня зовёт постоянно в поездки совместные, но я ни разу не ездила.

Через пару дней брат умер, меня несло, он всё время был рядом, сам предлогал побыть со мной, хотя я старалась не подавать виду, что плохо мне. В конечном итоге после секса я спросила у него, что ему от меня нужно.

— Спокойствия в моей душе — говорит.

Я начала говорить, что у нас разные пути и цели. Он начал говорить что-то про один автобус, а котором мы случайно оказались вместе и нужно кайфовать, быть вместе, проводить время, но хэппи-энда с ним, понятное дело, не будет. Я попросила его больше не лезть ко мне, в мою жизнь и попросила уехать. На работе он агрессировал на меня, меня же раздирало какое-то истерическое веселье. Я начала высмеивать его, подшучивать на тему шлюх, мой основной баг Кривляка полез из меня словно демон. Поругались, но в итогу помирилась с ним, хочу красивого общения и не хочу, чтобы он таил зло на меня.

Мне кажется, я всё сделала правильно. Несмотря на достаточно сильные к нему чувства, я не могу позволить себе отношения такого рода с человеком, который не видит со мной будущего. Но почему тогда мне так плохо, так тянет к нему? Он устраивает показательные выступления опять, начал прилюдно рассказывать о своих амурных успехах, и это суровое для меня испытание. Меня крутит, воображение рождает горячие картины, мучают флэшбеки.(белладоновская субличность, привет) На работе проявляет ревность, постоянно пытается поймать мой взгляд, я прячу глаза. Симпатию его чувствую всегда, поэтому моя с ним история длится уже год, не могу открепиться. Как мне выстроить общение, чтобы красиво выйти из этой ситуации и всё окончательно закончить?

Источник: Эволюция

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