Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников

После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

«Мы провели операцию по радиоэлектронной борьбе приблизительно через 15 минут после удара по базе Эйн-аль-Асад, и американские беспилотные летательные аппараты были выведены из-под контроля», – сказал Хаджзаде, передает РИА «Новости».

По его словам, эта операция нанесла «психологический удар» по американским военным.

«Несмотря на то, что у них было много самолетов и военной техники вокруг базы Эйн-аль-Асад, они не смогли противостоять нашим ракетам», – подчеркнул Хаджзаде.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Позднее в Тегеране заявили, что это было началом операции «Мученик Сулеймани».

В четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана. При этом Тегеран заявлял, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани.

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