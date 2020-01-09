Как Кейт Миддлтон отметила 38-летие: гости и детали праздника

Сегодня, 9 января, герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет. Но британские СМИ выяснили, что свой главный праздник она отметила еще в минувшие выходные. И не по своей «королевской» воле, а из-за детей — принцессы Шарлотты и принца Джорджа. Дело в том, что в Великобритании новогодние праздники заканчиваются чуть раньше, и уже 7 января дети вернулись к школьным занятиям. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям решили собрать гостей на ужин на несколько дней раньше.

5 января Кейт и Уильям неожиданно появились на традиционной воскресной службе в Норфолке вместе с королевой Елизаветой II. Как раз после нее герцог и герцогиня Кембриджские собрали друзей и родных в своей загородной резиденции Анмер-Холл. Среди гостей были: подруги Кейт Софи Картер, маркиза Чамли (Сара Роуз Хэнбери), крестная принца Луи леди Лаура Миаде, крестная принцессы Шарлотты Софи Картер, Эмилия Жардин-Патерсон (она же по совместительству дизайнер и помогала герцогине обустраивать Анмер-Холл), школьная подруга Трини Лоу, подруги Кейт по колледжу Ханна Картер с мужем Робертом и Алиша Фокс-Питт, несколько школьных учителей принца Джорджа и принцессы Шарлотты и многие другие. Также на званом ужине присутствовали близкие друзья принца Уильяма: Томас ван Страубензе с невестой Люси Лэниган О’Кифф, крестник принцессы Дианы Даррен Уоррен с женой Зои.

Кейт и Уильям на службе в Сандрингеме 5 января

Принцесса Шарлотта со своей крестной мамой Софи Картер (2018 год)Так как праздник был перенесен, на него не успели попасть ни родные Кейт (Пиппа Миддлтон с мамой, мужем Джеймсом Мэттьюсом и сыном, а также братом Джеймсом Миддлтоном и его невестой прилетели с острова Сен-Барт только во вторник), ни Меган Маркл с принцем Гарри — они также вернулись из Канады пару дней назад.

Напомним, сегодня стало известно, что младший сын принцессы Дианы принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от полномочий «старших» членов королевской семьи, о чем сообщили в своем официальном Instagram-аккаунте.

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