Венсан Кассель и Тина Кунаки с 8-месячной дочерью отдыхают в Бразилии: новые фото

Вместе с дочерью Амазонией Венсан Кассель и Тина Кунаки улетели в Рио-де-Жанейро еще перед католическим Рождеством, в 20-х числах декабря. С тех пор они регулярно публикуют кадры в социальных сетях — тут первая порция солнечных снимков. Теперь же к ним добавились и свежие фото местных папарацци. Оказалось, влюбленные не проводят друг с другом 24 часа в сутки 7 дней в неделю, они вполне могут отдыхать по одиночке. Вот вчера, например, 53-летний Венсан рассекал океанские волны на доске для серфинга, в то время как 22-летняя Тина прогуливалась по местным бутикам.

Кстати, кажется, что поклонники пары так и не дождутся фотографий их 8-месячной дочери из отпуска — оба родителя тщательно берегут ее от посторонних глаз и практически не появляются с ней на улице. Лишь раз она засветилась на руках у отца во время прогулки в Малибу спустя месяц после рождения.

Напомним, о романе Венсана Касселя и еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года — тогда влюбленные впервые были замечены вместе на Ибице. С самого начала они решили не скрывать свои отношения: стали часто появляться друг у друга в соцсетях и вместе путешествовать. Историю их знакомства Тина описала в одном из своих немногочисленных интервью — правда, избегая лишних подробностей.

Это был волшебный момент — мы оказались в одном и том же месте одновременно. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, скажу лишь, что мы оба любим серфинг,

— сказала модель. По ее словам, первое время она даже не подозревала, что Венсан — известный актер. Журналисты заподозрили ее в лукавстве — сложно не знать лицо мужчины, известного на весь мир. Однако и тут Кунаки нашла объяснение: она выросла в маленькой деревне, где не было ни телевизоров, ни кинотеатров.

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и бывшая жена Венсана — Моника Беллуччи, которая вела церемонию. В августе 2018-го они поженились, а в апреле 2019-го у них родилась дочь.

Историю любви Венсана и Тины читайте здесь.

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