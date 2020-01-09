СБУ предотвратила покушение «российских спецслужб» на украинского военного

09.01.2020, 19:19, Новости дня

В СБУ заявили о предотвращении покушения на экс-командира вооруженных сил Украины в Харькове, которое якобы планировали российские спецслужбы.

«Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующие обстоятельства. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

ПО этим данным, «российские кураторы» руководили наемником через мессенджер, за убийство ему обещали денежное вознаграждение.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что подобные операции СБУ – свидетельство того, что Украина эффективно противостоит российским спецслужбам. В качестве мотива «российских спецслужб» СБУ называет месть украинскому командиру за «успешные операции против незаконных вооруженных формирований в Донбассе».

«Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан», – подчеркнули в СБУ.

По этим сведениям, мощность устройства составила полкилограмма тротила, бомба приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Ведомство завело уголовное дело, сейчас решаются вопросы о мере пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого, и предъявлении обвинения.

В октябре 2019 года СБУ сообщила, что в Черкасской области контрразведка задержала якобы при получении секретных документов военного характера «агента ФСБ России».



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