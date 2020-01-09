Что, если бы Константинополь устоял перед османами

Падение Византии — событие мрачное и трагическое, но больше для Европы, чем для самой империи.

Что произошло?

Султан Мехмед II поклялся взять Константинополь и взял его. На это ушло много сил и времени. К захвату города Мехмед готовился несколько лет. Окружал его, отрезал пути контакта с союзниками, стягивал войска. Осада началась 6 апреля, а завершилась 29 мая. У Мехмеда было 120 тысяч воинов, не считая всевозможных наемников. Под началом императора Константина находилось около 7 тысяч человек, а также его личная охрана — это около 600 бойцов.

Впрочем, тут дело даже не в численном перевесе. Все решила турецкая артиллерия, уничтожившая укрепления Константинополя и открывшая армии османов путь в город. В византийских хрониках падение столицы империи описано как величайшая трагедия в истории (что понятно), по сути, для греков это был конец света, дальше только темнота. Но тут нужно обратить внимание на одну важную деталь. 29 мая 1453-го пала вовсе не империя, пал именно Константинополь, а от могущественной Византии, наследницы Рима и колыбели православия, осталось одно только название.

Султан Мехмед вступает в Константинополь. (wikipedia.org)

К 1453 году Византия представляла собой два очень маленьких участка земли, разделенных многими сотнями километров. В ее состав входили Константинополь и его окрестности, а также Пелопоннес и два небольших городка в Болгарии. Император имел реальную власть лишь в столице, а Пелопоннес, формально входивший в империю, жил, в общем и целом, своей жизнью. При этом Константинополь со всех сторон был окружен владениями османов. Его единственным козырем было море, по которому столица империи могла получать поддержку в случае необходимости. Мехмед подумал об этом и сумел блокировать город с водной стороны, лишив того последней надежды на спасение. При этом захват Константинополя имел для османов только символическое значение. Он был чем-то вроде бельма на глазу, но не являлся каким-либо стратегическим препятствием. Захват столицы с ликвидацией Византии прибавил Мехмеду и его державе авторитета. Однако, если бы этого не произошло, османы не стали бы слабее.

Могло ли быть иначе?

Рано или поздно это должно было произойти. Неизбежно. Все тут было ясно где-то к середине XIV века. Рано или поздно Константинополю суждено было пасть. И в самой империи это прекрасно понимали. Византию страшно подкосил Четвертый крестовый поход (1204), когда крестоносцы захватили и разграбили Константинополь, а саму Византию, по сути, ликвидировали. На ее месте возникла Латинская империя с центром в Константинополе. При этом правопреемницей Византии и главным центром жизни греков стала Никея. Ее правители в конце концов восстановили «законность и порядок». Их стараниями крестоносцы были изгнаны из Константинополя, а Византия реставрирована. Только это было уже не то. Новое государство было очень уязвимо и почти беззащитно перед внешними угрозами. Что и показали следующие 200 лет.

Султан Мехмед II. (wikipedia.org)

Османское государство возникло в 1299-м. Первой его столицей был Сёгут. В следующие полтора века новая держава постепенно пожирала Византию, к концу XIV века османы уже прогрызли себе дорогу в Восточную Европу и во всю хозяйничали на Балканах и в Болгарии, угрожая Венгрии и Чехии. Падение Константинополя могло произойти лет на шестьдесят раньше, но дважды Византию спасали внешние, независящие от нее самой обстоятельства. В 1396-м ей подсобил Тамерлан, напавший на державу османов и вынудивший султана Баязида уйти из-под стен Константинополя. В 1432-м город спасло восстание в Сёгюте, спутавшее карты султана Мурада II.

Но так не могло продолжаться вечно. Византия была беззащитна и просила о помощи. Европа, в целом, понимала, чем может обернуться падение Константинополя. Лучше иметь дело с полумертвой Византией, чем с сильной державой османов. В итоге Константинополю помогали Венеция, Венгрия и родосские рыцари, иногда даже и Генуя, которая, правда, больше юлила и лавировала между Византией и османами. Все они требовали уступок. А особенно напорист в этом был Рим. И тут речь шла об уступках религиозного характера. Многие византийские вельможи были недовольны и открыто заявляли императору Константину XI, что уж лучше турки-мусульмане, чем католические прелаты. Словом, Константинополь был обречен.

А если все-таки…

Это было бы, конечно, великое чудо, но при определенных обстоятельствах Константинополь мог пережить май 1453-го. Тут существует сразу несколько «если». Если бы вовремя пришел на помощь венецианский флот, если бы в 1444 году не провалился Крестовый поход на Варну. Это была довольно крупная по своим масштабам кампания, предпринятая государствами Восточной Европы. Конечная цель — отбросить османов в Азию. В походе приняли участие Венгрия, Польша, а также валашские господари и даже рыцари Священной Римской империи. Яношу Хуньяди удалось одержать над османами несколько важных побед. Отличился в боях и Влад II Дракул, отец легендарного Влада III Цепеша. Но кончилось все под стенами Варны, где крестоносцы были разбиты османами решительно и бесповоротно. С этого момента на помощь Венгрии Византия могла не рассчитывать.

Битва при Варне. (wikipedia.org)

Еще одно «если» могло быть связано с очередными распрями между самими османами. Мехмеду было всего 20 лет, и он еще не имел железного авторитета. Султан получит его после захвата Константинополя. Но до этого его положение было еще очень шатким.

В любом случае, если бы 29 мая Византия устояла, это ничего не изменило бы в глобальном плане. Рано или поздно османы взяли бы свое. Не через год, так лет через 20. Константинополь не мог вечно просить о помощи, а своих ресурсов для победы над столь мощным противником у него просто не было.

Источник: Дилетант

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