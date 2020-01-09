Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1%

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1%. Об этом сообщила Госслужба статистики в экспресс-выпуске (.doc), опубликованном 9 января.

«Потребительские цены в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%, за год в целом выросли на 4,1%. Базовая инфляция в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем составила -0,3%, за год в целом – 3,9%», – говорится в сообщении.

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,8%, алкоголь и табачные изделия – на 13%, одежда и обувь подешевели на 2,3%, цены на жилищно-коммунальные услуги снизились на 1,9%, услуги здравоохранения подорожали на 3,8%, услуги транспорта подешевели на 2,4%, услуги связи подорожали на 11,8%.

В начале ноября 2019 года Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция снизится до 6,3% к концу 2019 года и достигнет среднесрочной цели в 5% в конце 2020 года. В декабре глава НБУ Яков Смолий заявил, что инфляция снизилась до 5,1%, превысив ожидания регулятора.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Мужчина на видео, опубликованном Министерством внутренних дел Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ниже подозреваемого в организации этого преступления военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Об этом 8 января сообщил theБабель со ссылкой на данные экспертизы. По информации издания, экспертизу проводили 25 августа 2016 года. Эксперт анализировал видеозаписи с […]