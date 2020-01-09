Над всем Ираном закрытое небо

Кто и когда должен был запретить полеты гражданской авиации в зоне напряженности на Ближнем Востоке.

В Иране 8 января разбился Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», не выжил ни один из 176 человек. Неофициально в Тегеране назвали причиной катастрофы возгорание двигателя. Однако в авиакомпании отметили, что борт был полностью исправен – он был выпущен в 2016 году и прошел проверку 6 января. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани — всего были запущены 22 ракеты. Тем не менее, утверждать, что эти события могут быть связаны, пока тоже рано. «Новая» разбиралась в том, кто, когда, по какой причине мог рекомендовать гражданской авиации ограничить полеты в регионе, где идут боевые действия, и стоило ли это делать раньше.

О том, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, сказал Интерфакс со ссылкой на соответствующее письмо ведомства. «В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов России, включая транзитные полеты», — говорится в документе. Как отмечают «Ведомости», в Тегеран из российских авиакомпаний летает «Аэрофлот», но над воздушным пространством Ирана и Ирака также летают «Победа» и чартерные перевозчики Azur Air и Royal Fligh, выполняя рейсы в Дубай. По данным ТАСС, «Уральские авиалинии» и S7 также планируют поменять проходящие над Ираном маршруты.

Несмотря на то, что ракетные удары со стороны Ирана пока не названы одной из официальных версий крушения (их до сих пор нет), ранее еще несколько авиакомпаний объявили, что намерены избегать воздушного пространства Ирана, и отменяют рейсы на Ближний Восток.

Как сообщило CNBC, приостановить полеты над Ираном решили Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, а также Malaysia Airlines. Полеты в Багдад остановили Emirates и Flydubai. По данным Bloomberg, маршруты изменили Air Canada и Srilankan Airlines. Как пишет Reuters, рейсы отменила и China Southern Airlines. Не будет летать над Ираном и Ираком Air France, как передает CNN. Полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране также приостановила Украина.

Возможно ли было заранее принять решение миновать опасное воздушное пространство?

Замглавы Федерального профсоюза авиационных диспетчеров РФ Андрей Курушин объясняет, что согласно общемировой практике закрывают воздушное пространство всегда авиационные власти той страны, в компетенции которой эта территория находится. «Сама авиакомпания также вправе прекратить осуществлять полеты над воздушным пространством той страны или той территории, где им кажется опасным, так как ничего не мешает им проложить практически любой маршрут, разумеется, предварительно уведомив вышестоящие органы», — говорит Курушин. Однако, он подчеркивает, что в ситуациях, подобных произошедшей в Иране, никто заранее не уведомляет авиакомпании о грядущих военных операциях, так как они являются секретными.

Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

«Если бы был строгий и ясный запрет на использование воздушного пространства, то об этом бы узнали сразу все от авиационных властей, это происходит довольно быстро», — резюмирует он.

Адвокат Игорь Трунов, который неоднократно представлял интересы пострадавших в различных авиапроисшествиях, отмечает, что закрытие воздушного пространства может проходить резолюцией ООН, но остается на исполнение уполномоченным органом каждой страны для своих воздушных судов. «Страна сама может закрыть “воздух” на уровне правительства и МИДа, либо уполномоченный орган каждой из стран запрещает перелеты из/в. У Ирана особенностей нет в этом плане, нормы ИКАО они признают», — говорит адвокат.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев объясняет, что когда речь идет о закрытии воздушного пространства, подходов может быть несколько. «Самым рациональным является издание авиационными властями той страны, в которой могут возникнуть военные риски для безопасности полетов гражданской авиации, так называемого уведомления NOTAM, согласно которому полеты на каком-то участке временно ограничиваются. Такой инструмент используется при проведении военных учений, запусках ракет и так далее», — рассказывает эксперт. Но возможны и другие варианты: формально боевые действия ни в Иране, ни в Ираке между какими-то странами не ведутся, и формально, комплексы, опасные для полетов гражданской авиации, не применяются, подчеркивает Пантелеев, поэтому теоретически у разных стран отсутствуют поводы вводить жесткие ограничения и запреты.

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«И РФ сталкивалась с подобного рода сценариями: были прецеденты, связанные с закрытием полетов над Сирией после того, как был обнаружен пуск зенитной ракеты в сторону российского гражданского лайнера; мы помним как после террористической атаки в небе над Синаем приостановили полеты в Египет; ну и разумеется драматический случай в небе над Донецком с малайзийским боингом.

То есть мы понимаем, как могут стремительно разворачиваться события даже там, где полетам свыше 10 тысяч метров ничего не должно угрожать», — напоминает эксперт.

Сейчас в связи с ростом напряженности, авиакомпаниям самим действительно стоит задуматься над тем, как и какие принимать меры, спланировать маршруты облета, ведь эскалация конфликта может произойти моментально, и тогда в это пекло гражданской авиации соваться точно не стоит, считает Пантелеев.

Александра Джорджевич

специальный корреспондент

Источник: Новая газета

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