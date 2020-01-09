Ученые из США надели на каракатицу миниатюрные 3D-очки

09.01.2020, 19:04, Разное

Ученые из США, которые работают в Миннесотском университете, решили устроить подводный кинотеатр. Они надели на каракатицу миниатюрные 3D-очки, чтобы понять, как моллюски выбирают оптимальное расстояние до жертвы перед совершением атаки.
В процессе проведения эксперимента каракатицам показывали стереофильмы с креветками, которые двигались. Из-за того что моллюски ловят свою добычу с помощью щупалец, им нужно точно просчитывать расстояние, чтобы занять выгодную позицию и поймать жертву. Оказалось, что во время охоты каракатицы пользуются стереопсисом (бинокулярное зрение). Это восприятие глубины пространства, которое создает мозг, когда поступают зрительные стимулы для глаз.

По словам американских ученых, если каракатица видела креветку одним глазом, то ей было необходимо больше времени для занятия выгодной позиции при охоте. Поэтому моллюски зачастую используют два глаза одновременно. Кроме этого, они могут двигать органами зрения независимо друг от друга, как хамелеоны. Но если наступает период охоты, то глаза работают в тандеме для получения лучшего результата.



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Последнее: Ученые из США, которые работают в Миннесотском университете, решили устроить подводный кинотеатр. Они надели на каракатицу миниатюрные 3D-очки, чтобы понять, как моллюски выбирают оптимальное расстояние до жертвы перед совершением атаки. В процессе проведения эксперимента каракатицам показывали стереофильмы с креветками, которые двигались. Из-за того что моллюски ловят свою добычу с помощью щупалец, им нужно точно просчитывать […]

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