Вытолкавший Марию Погребняк из машины таксист больше не сможет работать

Представители службы такси рассказали о том, что их сотрудник, который вытолкал модель Марию Погребняк из машины, больше не сможет работать в их компании. Ему ограничили доступ к приложению, поэтому заказы клиентов он не видит.

Супруге Павла Погребняка извозчик принес извинения и вернул деньги за поездку, которая была испорчена. Инцидент с таксистом произошел 8 января, когда блогер ехала на встречу с участниками и лидерами марафона по похудению, который она организовала. 30-летняя Мария Погребняк спешила в ресторан, но в какой-то момент поняла, что таксист привез ее не по тому адресу. При этом водитель наотрез отказался подъехать к нужному дому и вступил с многодетной матерью в словесную перепалку. После этого он выгнал блогера из салона, а ее личные вещи бросил на асфальт. По словам модели, люди, которые стали свидетелями этой ситуации, были шокированы неподобающим поведением водителя. Кроме этого, ей пришлось собирать пакеты, среди которых были и подарки для победителей марафона.

Представители службы такси рассказали, что водитель, который грубо нарушил правила работы, больше не сможет работать с клиентами. Извозчик возмущен поведением таксиста и принес Марии Погребняк свои извинения.

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