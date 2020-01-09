Мнение: Иран продолжит операции против США



За спиной командующего ракетными войсками КСИР флаги Ирана, Ливанской "Хезбаллы", хуситской "Ансар Аллах", иракской "Хашд-Шааби", палестинской "ХАМАС", афганской "Лива-Фатимьюн" и пакистанской "Зейнабиюн".

МИД Ирана отверг предложения США о переговорах без предварительных условий, как не имеющие смысла. Смысла действительно нет — США хотят сменить режим в Иране, Иран хочет выгнать США с Ближнего Востока. Платформа для компромисса отсутствует.

Руководство КСИР заявило, что операции против США будут продолжены по всему региону. Удар по американским базам в Ираке это не конец иранского ответа, а только его начало. Обстрел американских баз не преследовал цель убить множество солдат противника, а был направлен против американской военной инфраструктуры. По заявлению КСИР, для Ирана не составляло труда спланировать удар, чтобы убить на первом этапе до 500 американцев, а в рамках 2-й и 3-й волны возмездия до 4-5 тысяч. Но предпочтение было отдано ограниченному удару по инфраструктуре, поэтому вместо сотен или даже тысяч ракет, Иран запустил всего лишь полтора десятка. То, что американская ПВО не сбила ни одной ракеты, говорит о том, что США не могут противостоять ракетным войскам КСИР. Помимо этого ракетные войска КСИР активно применяли кибератаки и системы РЭБ против американских систем ПВО и БПЛА в Ираке. Кроме того, руководство КСИР заявляет, что США скрывают данные о потерях, которые имелись при ударе по авиабазе Айн-аль-Ассад.

Операция "Мученик Сулеймани" не закончена — она будет продолжаться, пока американские войска не уйдут из региона. Те государства Персидского залива, которые будут пособничать США, пожалеют об этом.

На деле, КСИР не раскрыл каких-то небывалых секретов — просто проинформировал, что гибридная война в регионе будет продолжаться и цели Ирана не изменились. Весьма наивно вели себя те, кто полагал, что Иран испугается угроз Трампа и начнет пересматривать свою политику. Наоборот, он будет ее осуществлять еще более деятельно и последовательно, причем роль ястребов в иранской политике, которая несколько упала после "ядерной сделки", нынче снова возрастает. Сугубо прагматичные или религиозные причины, которые обуславливают эту иранскую политику, просто дополнились еще и мотивом мести за национального героя-мученика, что будет вовлекать массу иранцев и шиитов по всему региону в структуры осуществляющие эту политику.

Вполне очевидно, что Иран пройдя через необходимость (а отнюдь не желание) отвечать США напрямую, при первой же возможности стремится вернуться к своей привычной стратегии асимметричной войны, избегая прямой военной конфронтации с США (которая сама по себе ничего хорошего Ирану не сулит в силу разности военных потенциалов), но наращивая давление по линии про-иранских движений по всему региону. Сама история подсказывает Ирану необходимые пути достижения цели — США достаточно регулярно терпели поражения в противостоянии с повстанческими движениями, действуя в условиях необходимости оккупации территорий с нелояльным населением — так было во Вьетнаме, так было и есть в Афганистане, так в локальном масштабе произошло в Сомали. Иран заинтересован в том, чтобы повторить этот сценарий в Ираке и Сирии (где Иран может рассчитывать в этом вопросе на Россию), чтобы формально местные силы, связанные с Ираном и получающие от него поддержку, создали для США невыносимые условия пребывания в этих странах и вынудили их уйти. Совсем свежий пример такого рода, выход США из саудовской коалиции и прекращение прямого участия в Йеменской войне, так как в Пентагоне несколько раньше Эр-Рияда поняли, что война зашла в тупик и военной победы над хуситами не предвидится, а война на истощение с хуситами не имеет перспектив. Иран совсем не прочь повторить этот сценарий в Ираке, используя для этого "Катаиб Хезбалла", "Асаиб Ахль-аль-Хак" и прочих, предлагая США в виде альтернативы выполнение решения иракского парламента. Вот в этом направлении КСИР и "Силы Кудс" и прочие структуры, будут работать на следующем этапе великого иранского возмездия, где целью конечно не являются убитые американские солдаты или дипломаты. Это лишь средство. Цель — уход американских войск, над чем собственно и работал Сулеймани. И по тому, как будут у Ирана продвигаться дела на этом направлении, безотносительного того, сколько будут убивать американцев или сколько будет гибнуть иранцев, можно будет судить — успешно ли мстят за Сулеймани или не очень.

Фактически, КСИР просто анонсировали переход Ирана к следующей стадии возмездия, где основным инструментом станут уже не собственно иранские ракеты, а "друзья Ирана" в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене, Палестине, Афганистане и т.д. Попутно, Иран будет добиваться реализации решения иракского парламента о выводе американских войск из Ирака, а также более активно заниматься своей ядерной программой. Пока что мирной.

Так что стрижка только начата.

Варианты действий США рассмотрим в отдельном материале.

Источник: Colonel Cassad

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