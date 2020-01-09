Apple сообщила о сканировании всех фотографий в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud. Об этом сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

По ее словам, информацию обрабатывает специальное программное обеспечение для автоматического поиска изображений сексуального насилия. Как говорится в заявлении Хорват, это делается в том числе для борьбы с распространением детской порнографии.

Представитель компании не указала, о каком программном обеспечении идет речь. Газета The Telegraph предположила, что Apple используют технологию, разработанную Microsoft, которая называется PhotoDNA. Она сравнивает изображения с базой данных изображений, которые ранее уже были идентифицированы. PhotoDNA сравнивает изображения, которые не являются идентичными на цифровом уровне.

Ранее, помимо самой Microsoft, об использовании этой технологии сообщали Facebook и Twitter.

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