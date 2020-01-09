Apple сообщила о сканировании всех фотографий в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud. Об этом сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.
По ее словам, информацию обрабатывает специальное программное обеспечение для автоматического поиска изображений сексуального насилия. Как говорится в заявлении Хорват, это делается в том числе для борьбы с распространением детской порнографии.
Представитель компании не указала, о каком программном обеспечении идет речь. Газета The Telegraph предположила, что Apple используют технологию, разработанную Microsoft, которая называется PhotoDNA. Она сравнивает изображения с базой данных изображений, которые ранее уже были идентифицированы. PhotoDNA сравнивает изображения, которые не являются идентичными на цифровом уровне.
Ранее, помимо самой Microsoft, об использовании этой технологии сообщали Facebook и Twitter.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Телекомпания RT вмешалась в скандал, разгоревшийся из-за снятого еще в 2013 году ведущим ВГТРК Владимиром Соловьевым фильма «Муссолини. Закат» после того как сам Соловьев перепостил в Telegram хвалебный отзыв о фильме (автор отзыва — колумнист RT Игорь Молотов — утверждает, что дуче «дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия»). Чтобы «отмыть» репутацию […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: В России начали продавать самые доступные версии Audi A6 / 26 декабря
- В 2020 году в Украине начнет работу Государственная социальная служба / 19 декабря
- Посольство РФ в Тегеране оказалось «отрезано от центра» / 24 ноября
- «Слуга народа» выбрала на замену Яременко Ясько / 3 декабря
- Британский исследовательский институт признал Севастополь российским / 28 ноября
- Глава Херсонской ОГА и глава областной полиции взяли на контроль расследование убийства жителя Каховки / 5 января
- Time поместил Зеленского на обложку / 5 декабря
- МИД: Разрушительные процессы вокруг СВПД становятся необратимыми / 5 декабря