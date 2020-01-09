Автоновости: Сдача экзаменов на водительские права в 2020 году радикально изменится

О том, что в ГИБДД готовят реформу приема водительских экзаменов, стало известно еще до Нового года. Но, похоже, начав изменять систему, ведомство не собирается останавливаться: объявлено об очередных нововведениях.

В ГИБДД решили, что неплохо бы заодно пересмотреть не только метод проведения экзамена, но и систему оценки знаний курсантов. Сейчас у экзаменаторов в ходу так называемые штрафные баллы, которые начисляются сдающему тест за ошибки и нарушения ПДД – можно набрать максимум пять баллов, а по превышении этого числа экзамен считается проваленным.

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Как заявил "РИА Новости" замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, к осени нынешнего года, когда реформа будет завершена, ведомство может отказаться от штрафных баллов вообще. Правда, что именно придет им на смену, пока неясно.

"К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге — вопрос ближайших нескольких месяцев", — сказал Гиляков. Любопытно, что оценку экзаменатора курсант сможет обжаловать, но как именно это будет делаться, тоже придумают позже.

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Полный регламент нововведений планируется опубликовать к осени, но уже сейчас известно, что принято принципиальное решение о совмещении так называемых "площадки" и "города". Вместо них будет введен единый практический тест длительностью в полчаса, в начале которого экзаменатор проверит базовые навыки курсанта, а после отправит его по городскому маршруту.

При этом предварительную проверку можно проводить и на площадке, и на незагруженных улицах: автошколы по-прежнему будут обязаны располагать специальными полигонами. Что касается городского маршрута, то выбирать его будет сам экзаменатор по собственному усмотрению. Этим исключается возможность для курсанта "накатать" заранее известные траектории.

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Последнее: О том, что в ГИБДД готовят реформу приема водительских экзаменов, стало известно еще до Нового года. Но, похоже, начав изменять систему, ведомство не собирается останавливаться: объявлено об очередных нововведениях. В ГИБДД решили, что неплохо бы заодно пересмотреть не только метод проведения экзамена, но и систему оценки знаний курсантов. Сейчас у экзаменаторов в ходу так называемые […]