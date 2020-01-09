Автоновости: Прощай, «механика»: ТОП-10 самых популярных автомобилей с АКП в России

Подсчитано, сколько именно россиян в прошлом году отдали предпочтение автомату перед механической коробкой: популярность автоматических трансмиссий растет даже на фоне общего падения рынка. При этом как правило двухпедальные автомобили дороже машин с механикой.

За период с января по ноябрь 2019 года в России было продано 868 500 автомобилей с разными типами автоматических коробок: подсчеты агентства "Автостат" включают в себя машины не только с классическими автоматами, но и с вариаторами, и с роботами.

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Агентство утверждает, что тем самым продажи "автоматизированных" легковушек по сравнению с аналогичным периодом выросли на 2%. А если учесть общее снижение реализации легковых автомобилей в России, доля рынка таких машин увеличилась с 56% до 59%.

Самым популярным автомобилем с АКП в нашей стране стал Kia Rio – 64,5 тысяч проданных экземпляров и рост на 7%. При этом самый доступный "Рио" с автоматом стоит 874 900 рублей. На второй и третьей позициях – две модели Hyundai. Кроссовер Creta разошелся тиражом 47,9 тысяч машин, прибавив 5% (минимальная цена – 1 078 000 рублей), а вот Hyundai Solaris наоборот, потерял 4% (39,9 тысяч машин по цене от 869 000 рублей).

Кроме них, в пятерку вошли еще два седана. Volkswagen Polo совершил рывок и разошелся тиражом в 32,2 тысячи экземпляров (+37%, минимальная цена за версию с АКП – от 871 900 рублей), Toyota Camry прибавила 3% (30,6 тысяч единиц по цене от 1 573 000 рублей).

Вторую половину Топ-10 российских автомобилей с автоматами составили Volkswagen Tiguan (29,1 тысяч штук, +4%), KIA Sportage (26,5 тысяч единиц, +4%), KIA Optima (23,3 тысяч машин, +23%), Toyota RAV4 (23,1 тысяч экземпляров, -7%) и Mitsubishi Outlander (21,8 тысяч штук, -1%).

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